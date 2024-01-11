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У Вовчанськ на Харківщині повернули електрику після обстрілу

Суспільство 10:34   11.01.2024
Оксана Горун
У Вовчанськ на Харківщині повернули електрику після обстрілу

Енергетики під’єднали електрику в прикордонному місті на Харківщині. Воно залишалося без світла після масованого обстрілу РФ 10 січня.

Світло у Вовчанську зникло через удар керованої авіабомбою, пояснили в АТ “Харківобленерго”. Росіяни пошкодили високовольтну лінію. Її відновили вже надвечір 10 січня, повідомив начальник Харківського високовольтного РЕМ Олександр Ганус.

“Уже ввечері ми змогли включити лінію і заживити жителів Вовчанська”, – зазначив Ганус.

Обстріли у Вовчанську – практично щоденні. Б’ють ракетами, авіабомбами та з артилерії, зазначили енергетики. Нині в місті проживає понад 2000 осіб.

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“Наші фахівці щодня приїжджають на роботу та героїчно виконують свої обов’язки. В екстремальних умовах працюють не тільки водії та електромонтери РЕМ, а і працівники Вовчанського району з розподілу електроенергії (РРЕ)”, – зазначив начальник Вовчанського району електричних мереж Олег Ковальов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики під’єднали електрику в прикордонному місті на Харківщині. Воно залишалося без світла після масованого обстрілу РФ 10 січня".