В Волчанск на Харьковщине вернули электричество после обстрела

Энергетики подключили электричество в приграничном городе на Харьковщине. Он остался без света после массированных обстрелов РФ 10 января.

Свет в Волчанске пропал из-за удара управляемой авиабомбой, пояснили в АО «Харьковоблэнерго». Россияне повредили высоковольтную линию. Ее восстановили уже к вечеру 10 января, сообщил начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.

«Уже вечером мы смогли включить линию и запитать жителей Волчанска», – отметил Ганус.

Обстрелы в Волчанске — практически ежедневные. Бьют ракетами, авиабомбами и из артиллерии, отметили энергетики. Сейчас в городе проживает более 2000 человек.

«Наши специалисты ежедневно приезжают на работу и героически выполняют свои обязанности. В экстремальных условиях работают не только водители и электромонтеры РЭС, но и работники Волчанского района по распределению электроэнергии (РРЭ)», — отметил начальник Волчанского района электрических сетей Олег Ковалев.