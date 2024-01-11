В Волчанск на Харьковщине вернули электричество после обстрела
Энергетики подключили электричество в приграничном городе на Харьковщине. Он остался без света после массированных обстрелов РФ 10 января.
Свет в Волчанске пропал из-за удара управляемой авиабомбой, пояснили в АО «Харьковоблэнерго». Россияне повредили высоковольтную линию. Ее восстановили уже к вечеру 10 января, сообщил начальник Харьковского высоковольтного РЭС Александр Ганус.
«Уже вечером мы смогли включить линию и запитать жителей Волчанска», – отметил Ганус.
Обстрелы в Волчанске — практически ежедневные. Бьют ракетами, авиабомбами и из артиллерии, отметили энергетики. Сейчас в городе проживает более 2000 человек.
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«Наши специалисты ежедневно приезжают на работу и героически выполняют свои обязанности. В экстремальных условиях работают не только водители и электромонтеры РЭС, но и работники Волчанского района по распределению электроэнергии (РРЭ)», — отметил начальник Волчанского района электрических сетей Олег Ковалев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", Вовчанск, електрика, новости Харькова, обстрелы, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подключили электричество в приграничном городе на Харьковщине. Он остался без света после массированных обстрелов РФ 10 января".