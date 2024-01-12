Синєгубов: про БТР з ротами «Шторм-Z», які каталися біля кордону з Харківщиною

Російські підрозділи «Шторм-Z» на БТР нещодавно каталися вздовж кордону з Харківщиною. Голова ХОВА Олег Синєгубов пояснив, навіщо ворог це робив.

«Прибуло кілька рот «Шторм-Z», їх посадили на БТР, намалювали букву «Z» і там пустили кататися вдовж державного кордону нашого, однак на безпечній відстані від наших військових. Це були просто демонстративні покази того, що «ми все ж таки присутні, ми все ж таки тут». Щоб, можливо, застерегти наші війська щодо якихось активних дій по цьому напрямку», – зазначив Синєгубов під час брифінгу 12 січня.

Також голова ХОВА розповів, що привезли російські літаки «Іл» на територію Бєлгородщини.

«Декілька днів тому приземлилися чотири «Іл», і одразу поширилися деякими пабліками паніка, що все, «війська прибули, шторм», і все інше. Звичайно, що наші спецпідрозділи, наша служба безпека, наша розвідка, вона працює над цим. Встановлено, що дійсно було приземлення цих літаків, але привезли снаряди С-300, ракети, якими потім і обстрілювали, Харків і нашу територію», – сказав Синєгубов.

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