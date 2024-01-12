Синегубов: о БТР с ротами «Шторм-Z», которые катались у границы с Харьковщиной
Российские подразделения «Шторм-Z» на БТР недавно катались вдоль границы с Харьковщиной. Глава ХОВА Олег Синегубов объяснил, зачем враг это делал.
«Прибыло несколько рот «Шторм-Z», их посадили на БТР, нарисовали букву «Z» и там пустили кататься вдоль государственной границы нашей, однако на безопасном расстоянии от наших военных. Это были просто демонстративные показы того, что «мы все-таки присутствуем, мы все-таки здесь». Чтобы, возможно, предостеречь наши войска касательно каких-то активных действий по этому направлению», — отметил Синегубов во время брифинга 12 января.
Также глава ХОВА рассказал, что привезли российские самолеты «Ил» на территорию Белгородщины.
«Несколько дней назад приземлились четыре «Ил», и сразу распространились некоторыми пабликами паника, «войска прибыли, шторм», и все остальное. Конечно, наши спецподразделения, наша служба безопасность, наша разведка, она работает над этим. Установлено, что действительно было приземление этих самолетов, но привезли снаряды С-300, ракеты, которыми потом и обстреливали, Харьков и нашу область», — сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бтр, граница, паника, синєгубов, харьковщина, хова, шторм z;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские подразделения «Шторм-Z» на БТР недавно катались вдоль границы с Харьковщиной. Глава ХОВА Олег Синегубов объяснил, зачем враг это делал.".