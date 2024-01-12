У Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)

У Харкові комунальники ліквідували наслідки чергового терористичного акту, здійсненого росіянами у Київському районі.

“У Київському районі закрили всі вікна житлових будинків, які були вибиті в результаті ворожих обстрілів 10 січня”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За даними міського Департаменту ЖКГ, через приліт по готелю на вулиці Шевченка пошкодження отримали шість житлових будинків.

“Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” закрили 37 вікон у квартирах та ще п’ять – у місцях загального користування”, – повідомили в мерії.

Також комунальники закрили 60 вікон у нежитлових будівлях.

Обстеження будівель на наявність інших пошкоджень продовжується.