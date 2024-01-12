У Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)
У Харкові комунальники ліквідували наслідки чергового терористичного акту, здійсненого росіянами у Київському районі.
“У Київському районі закрили всі вікна житлових будинків, які були вибиті в результаті ворожих обстрілів 10 січня”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
За даними міського Департаменту ЖКГ, через приліт по готелю на вулиці Шевченка пошкодження отримали шість житлових будинків.
“Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” закрили 37 вікон у квартирах та ще п’ять – у місцях загального користування”, – повідомили в мерії.
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Також комунальники закрили 60 вікон у нежитлових будівлях.
Обстеження будівель на наявність інших пошкоджень продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники ліквідували наслідки чергового терористичного акту, здійсненого росіянами у Київському районі".