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У Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)

Суспільство 08:35   12.01.2024
Оксана Горун
У Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)

У Харкові комунальники ліквідували наслідки чергового терористичного акту, здійсненого росіянами у Київському районі.

“У Київському районі закрили всі вікна житлових будинків, які були вибиті в результаті ворожих обстрілів 10 січня”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За даними міського Департаменту ЖКГ, через приліт по готелю на вулиці Шевченка пошкодження отримали шість житлових будинків.

Закривають вибиті вікна

“Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” закрили 37 вікон у квартирах та ще п’ять – у місцях загального користування”, – повідомили в мерії.

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Також комунальники закрили 60 вікон у нежитлових будівлях.

Закривають вибиті вікна.

Обстеження будівель на наявність інших пошкоджень продовжується.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники ліквідували наслідки чергового терористичного акту, здійсненого росіянами у Київському районі".