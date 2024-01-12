В Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото)

В Харькове коммунальщики ликвидировали последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами в Киевском районе.

«В Киевском районе закрыли все окна жилых домов, выбитых в результате вражеских обстрелов 10 января», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным городского Департамента ЖКХ, из-за «прилета» по отелю на улице Шевченко повреждения получили шесть жилых домов.

«Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли 37 окон в квартирах и еще пять – в местах общего пользования», — сообщили в мэрии.

Также коммунальщики закрыли 60 окон в нежилых зданиях.

Обследование построек на наличие других повреждений продолжается.