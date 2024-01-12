В Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове коммунальщики ликвидировали последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами в Киевском районе.
«В Киевском районе закрыли все окна жилых домов, выбитых в результате вражеских обстрелов 10 января», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным городского Департамента ЖКХ, из-за «прилета» по отелю на улице Шевченко повреждения получили шесть жилых домов.
«Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли 37 окон в квартирах и еще пять – в местах общего пользования», — сообщили в мэрии.
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Также коммунальщики закрыли 60 окон в нежилых зданиях.
Обследование построек на наличие других повреждений продолжается.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики ликвидировали последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами в Киевском районе".