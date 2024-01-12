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В Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото)

Общество 08:35   12.01.2024
Оксана Горун
В Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове коммунальщики ликвидировали последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами в Киевском районе.

«В Киевском районе закрыли все окна жилых домов, выбитых в результате вражеских обстрелов 10 января», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным городского Департамента ЖКХ, из-за «прилета» по отелю на улице Шевченко повреждения получили шесть жилых домов.

Закрывают выбитые окна
Фото: пресс-служба ХГС

«Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли 37 окон в квартирах и еще пять – в местах общего пользования», — сообщили в мэрии.

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Также коммунальщики закрыли 60 окон в нежилых зданиях.

Закрывают выбитые окна 2
Фото: пресс-служба ХГС

Обследование построек на наличие других повреждений продолжается.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики ликвидировали последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами в Киевском районе".