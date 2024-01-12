В Белгороде начали укреплять остановки бетонными блоками и песком (фото)
В российском Белгороде закрывают остановки общественного транспорта мешками с песком и бетонными блоками. Фото публикуют местные telegram-каналы.
В российском Белгороде, находящемся у границы с Харьковской областью, неспокойно. После «успешной» работы российской ПВО последних дней местных жителей решили защищать от «прилетов» более надежным способом: остановки общественного транспорта укрепляют конструкциями, которые, по идее властей, должны защитить людей от осколков снарядов.
«Белгородские остановки защитят от обстрелов бетонными блоками и мешками с песком. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов, — пишет один из популярных telegram-каналов Белгорода. — О защите стеклянных остановок властей попросила белгородка. Мэр в ответ на комментарий женщины сказал, что провел совещание с заводами-изготовителями. Сейчас варианты укреплений рассматриваются. Демидов добавил, что укрепить остановки планируют в максимально сжатые сроки. При этом в Белгороде нужно защитить 556 остановок, и сейчас власти ищут на это деньги».
Первые таки остановки еще летом появились в приграничном Шебекино.
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Теперь очередь дошла и до областного центра. Установить надежные бетонные укрытия, как это сделали в Харькове еще в минувшем году, российская власть пока что, видимо, не нашла возможности. Так что остановки оборудуют, используя «подручные средства».
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, безопасность, Белгород, остановки;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В российском Белгороде закрывают остановки общественного транспорта мешками с песком и бетонными блоками. Фото публикуют местные telegram-каналы".