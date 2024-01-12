У Бєлгороді почали зміцнювати зупинки бетонними блоками та піском (фото)
У російському Бєлгороді закривають зупинки громадського транспорту мішками з піском та бетонними блоками. Фото публікують місцеві телеграм-канали.
У російському Бєлгороді, що знаходиться біля кордону з Харківською областю, неспокійно. Після “успішної” роботи російської ППО останніх днів місцевих мешканців вирішили захищати від “прильотів” більш надійним способом: зупинки громадського транспорту зміцнюють конструкціями, які, за ідеєю влади, мають захистити людей від уламків снарядів.
“Бєлгородські зупинки захистять від обстрілів бетонними блоками та мішками з піском. Про це повідомив мер Валентин Демидов, – пише один із популярних телеграм-каналів Бєлгорода. – Про захист скляних зупинок владу попросила бєлгородка. Мер у відповідь на коментар жінки сказав, що провів нараду з заводами-виробниками. Зараз варіанти укріплень розглядаються. Демидов додав, що зміцнити зупинки планують у максимально стислий термін. При цьому в Бєлгороді потрібно захистити 556 зупинок, і зараз влада шукає на це гроші”.
Перші подібні зупинки ще влітку з’явилися в прикордонному Шебекіно.
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Наразі черга дійшла й до обласного центру. Встановити надійні бетонні укриття, як це зробили в Харкові ще минулого року, російська влада поки що, ймовірно, не знайшла можливості. Тож зупинки обладнують, використовуючи “підручні засоби”.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Бєлгород, безопасность, остановки;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У російському Бєлгороді закривають зупинки громадського транспорту мішками з піском та бетонними блоками. Фото публікують місцеві телеграм-канали".