Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Прикордонники затримали переправника осіб та трьох його «клієнтів» з Харкова, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.
Прикордонники виявили чоловіків у Чернівецькій області, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Там зазначили, що про «схему» знали заздалегідь.
«Під час спроби порушників здійснити свій задум, прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону», – зазначили у ДПСУ.
За доставку до Молдови харків’яни заплатили по 3 тисячі доларів.
Затримані будуть нести відповідальність за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Помічник головного організатора відповідатиме за статтею 332 ККУ. Наразі триває пошук головного організатора схеми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, граница, молдова, пограничники, уклонисты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники затримали переправника осіб та трьох його «клієнтів» з Харкова, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.".