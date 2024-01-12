Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)

Прикордонники затримали переправника осіб та трьох його «клієнтів» з Харкова, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.

Прикордонники виявили чоловіків у Чернівецькій області, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там зазначили, що про «схему» знали заздалегідь.

«Під час спроби порушників здійснити свій задум, прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону», – зазначили у ДПСУ.

За доставку до Молдови харків’яни заплатили по 3 тисячі доларів.

Затримані будуть нести відповідальність за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Помічник головного організатора відповідатиме за статтею 332 ККУ. Наразі триває пошук головного організатора схеми.