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Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)

Суспільство 15:58   12.01.2024
Вікторія Яковенко
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео) Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали переправника осіб та трьох його «клієнтів» з Харкова, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.

Прикордонники виявили чоловіків у Чернівецькій області, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там зазначили, що про «схему» знали заздалегідь.

«Під час спроби порушників здійснити свій задум, прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону», – зазначили у ДПСУ.

За доставку до Молдови харків’яни заплатили по 3 тисячі доларів.

Затримані будуть нести відповідальність за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Помічник головного організатора відповідатиме за статтею 332 ККУ. Наразі триває пошук головного організатора схеми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники затримали переправника осіб та трьох його «клієнтів» з Харкова, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.".