Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)

Общество 15:58   12.01.2024
Виктория Яковенко
Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео) Фото: ГПСУ

Пограничники задержали переправщика и трех его «клиентов» из Харькова, пытавшихся незаконно уехать в Молдову.

Пограничники обнаружили мужчин в Черновицкой области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что о схеме знали заранее.

«При попытке нарушителей осуществить свой замысел, пограничники перехватили автомобиль, на котором проводник вез трех мужчин в сторону государственной границы», — отметили в ГПСУ.

За доставку в Молдову харьковчане заплатили по 3 тысячи долларов.

Задержанные будут нести ответственность по статье 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Помощник главного организатора будет отвечать по статье 332 УКУ. Сейчас идет поиск главного организатора схемы.

Читайте также: Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

15:58
Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)
21:23
Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы (видео)
18:16
Как пограничники отправили «подарок» оккупантам на Харьковщине (видео)
18:45
«За Харьков! 02.01.24». Пограничники отправили «посылки» оккупантам (видео)
07:53
Закрыли глаза оккупантам: на Купянщине уничтожили вражеский «Муром-М» (видео)

Вы читали новость: «Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники задержали переправщика и трех его «клиентов» из Харькова, пытавшихся незаконно уехать в Молдову.".