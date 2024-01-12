Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)
Пограничники задержали переправщика и трех его «клиентов» из Харькова, пытавшихся незаконно уехать в Молдову.
Пограничники обнаружили мужчин в Черновицкой области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Там отметили, что о схеме знали заранее.
«При попытке нарушителей осуществить свой замысел, пограничники перехватили автомобиль, на котором проводник вез трех мужчин в сторону государственной границы», — отметили в ГПСУ.
За доставку в Молдову харьковчане заплатили по 3 тысячи долларов.
Задержанные будут нести ответственность по статье 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
Помощник главного организатора будет отвечать по статье 332 УКУ. Сейчас идет поиск главного организатора схемы.
Читайте также: Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, молдова, пограничники, уклонисты, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники задержали переправщика и трех его «клиентов» из Харькова, пытавшихся незаконно уехать в Молдову.".