Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)

Пограничники задержали переправщика и трех его «клиентов» из Харькова, пытавшихся незаконно уехать в Молдову.

Пограничники обнаружили мужчин в Черновицкой области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что о схеме знали заранее.

«При попытке нарушителей осуществить свой замысел, пограничники перехватили автомобиль, на котором проводник вез трех мужчин в сторону государственной границы», — отметили в ГПСУ.

За доставку в Молдову харьковчане заплатили по 3 тысячи долларов.

Задержанные будут нести ответственность по статье 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Помощник главного организатора будет отвечать по статье 332 УКУ. Сейчас идет поиск главного организатора схемы.