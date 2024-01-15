У Харкові лікують вівчарку-побратима пораненого військового (відео)
Харківські зооволонтери лікують вівчарку Града, який потрапив під машину в Куп’янську. Його власник – військовий отримав поранення у бою.
Як повідомили в ГО «Порятунок тварин Харків», воїн Ігор врятував новонародженого собаку Града на Донбасі. Відтоді, пес – його вірний друг і допомагає чоловіку захищати Україну.
«В одному з боїв Ігор отримав поранення та був госпіталізований до Харкова. Град залишився під опікою його побратимів на Куп’янському напрямку. Та одного дня вибіг на дорогу та потрапив під машину. Бійці звернулися до нас за допомогою», – розповіли зооволонтери.
Града евакуювали до Харкова. У нього діагностували перелом передньої лапи.
«Наразі ми виконали йому тимчасову фіксацію гіпсом. Град отримує необхідне лікування під нашої опікою. А зараз Ігор приходить навіщати свого друга», – додали волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери лікують вівчарку Града, який потрапив під машину в Куп’янську. Його власник – військовий отримав поранення у бою.".