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В Харькове лечат овчарку-побратима раненого военного (видео)

Общество 15:58   15.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове лечат овчарку-побратима раненого военного (видео)

Харьковские зооволонтеры лечат овчарку Града, попавшего под машину в Купянске. Его владелец – военный получил ранения в бою.

Как сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», воин Игорь спас новорожденную собаку Града на Донбассе. С тех пор, пес – его верный друг и помогает мужчине защищать Украину.

«В одном из боев Игорь получил ранение и был госпитализирован в Харьков. Град остался на попечении его побратимов на Купянском направлении. Но однажды выбежал на дорогу и попал под машину. Бойцы обратились к нам за помощью», — рассказали зооволонтеры.

Града эвакуировали в Харьков. У него диагностирован перелом передней лапы.

«Пока мы выполнили ему временную фиксацию гипсом. Град получает необходимое лечение под нашей опекой. А сейчас Игорь приходит навещать своего друга», — добавили волонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтеры лечат овчарку Града, попавшего под машину в Купянске. Его владелец – военный получил ранения в бою.".