В Харькове лечат овчарку-побратима раненого военного (видео)

Харьковские зооволонтеры лечат овчарку Града, попавшего под машину в Купянске. Его владелец – военный получил ранения в бою.

Как сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», воин Игорь спас новорожденную собаку Града на Донбассе. С тех пор, пес – его верный друг и помогает мужчине защищать Украину.

«В одном из боев Игорь получил ранение и был госпитализирован в Харьков. Град остался на попечении его побратимов на Купянском направлении. Но однажды выбежал на дорогу и попал под машину. Бойцы обратились к нам за помощью», — рассказали зооволонтеры.

Града эвакуировали в Харьков. У него диагностирован перелом передней лапы.

«Пока мы выполнили ему временную фиксацию гипсом. Град получает необходимое лечение под нашей опекой. А сейчас Игорь приходит навещать своего друга», — добавили волонтеры.