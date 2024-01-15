В Харькове лечат овчарку-побратима раненого военного (видео)
Харьковские зооволонтеры лечат овчарку Града, попавшего под машину в Купянске. Его владелец – военный получил ранения в бою.
Как сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків», воин Игорь спас новорожденную собаку Града на Донбассе. С тех пор, пес – его верный друг и помогает мужчине защищать Украину.
«В одном из боев Игорь получил ранение и был госпитализирован в Харьков. Град остался на попечении его побратимов на Купянском направлении. Но однажды выбежал на дорогу и попал под машину. Бойцы обратились к нам за помощью», — рассказали зооволонтеры.
Града эвакуировали в Харьков. У него диагностирован перелом передней лапы.
«Пока мы выполнили ему временную фиксацию гипсом. Град получает необходимое лечение под нашей опекой. А сейчас Игорь приходит навещать своего друга», — добавили волонтеры.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтеры лечат овчарку Града, попавшего под машину в Купянске. Его владелец – военный получил ранения в бою.".