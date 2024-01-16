Поліція шукає жительку Харківщини, яка часто йде з дому

Поліція розшукує 75-річну жительку міста Лозова Валетину Третяк, яка 12 січня пішла з дому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що жінка постійно блукає містом. Неодноразово уходила з дому та йшла в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.

Прикмети зниклої: зріст близько 170 сантиметрів, сиве коротке волосся, худорлявої статури. Має психічні розлади. На жінці була шапка з помпоном білого кольору.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклої правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: «102», 0574590064, 0667084960.