Поліція шукає жительку Харківщини, яка часто йде з дому
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція розшукує 75-річну жительку міста Лозова Валетину Третяк, яка 12 січня пішла з дому.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що жінка постійно блукає містом. Неодноразово уходила з дому та йшла в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.
Прикмети зниклої: зріст близько 170 сантиметрів, сиве коротке волосся, худорлявої статури. Має психічні розлади. На жінці була шапка з помпоном білого кольору.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо зниклої правоохоронці просять терміново повідомити за телефонами: «102», 0574590064, 0667084960.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує 75-річну жительку міста Лозова Валетину Третяк, яка 12 січня пішла з дому.".