Полиция ищет жительницу Харьковщины, которая часто уходит из дома
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция разыскивает 75-летнюю жительницу города Лозова Валетину Третьяк, которая 12 января ушла из дома.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что женщина постоянно бродит по городу. Неоднократно уходила из дома и шла в направлении города Павлоград Днепропетровской области.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, седые короткие волосы, худощавого телосложения. Имеет психические расстройства. На женщине была шапка с помпоном белого цвета.
Всех, кто владеет любой информацией о пропавшей правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: «102», 0574590064, 0667084960.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает 75-летнюю жительницу города Лозова Валетину Третьяк, которая 12 января ушла из дома.".