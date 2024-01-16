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Полиция ищет жительницу Харьковщины, которая часто уходит из дома

Общество 11:37   16.01.2024
Виктория Яковенко
Полиция ищет жительницу Харьковщины, которая часто уходит из дома Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция разыскивает 75-летнюю жительницу города Лозова Валетину Третьяк, которая 12 января ушла из дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что женщина постоянно бродит по городу. Неоднократно уходила из дома и шла в направлении города Павлоград Днепропетровской области.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, седые короткие волосы, худощавого телосложения. Имеет психические расстройства. На женщине была шапка с помпоном белого цвета.

Всех, кто владеет любой информацией о пропавшей правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: «102», 0574590064, 0667084960.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает 75-летнюю жительницу города Лозова Валетину Третьяк, которая 12 января ушла из дома.".