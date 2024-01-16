Полиция ищет жительницу Харьковщины, которая часто уходит из дома

Полиция разыскивает 75-летнюю жительницу города Лозова Валетину Третьяк, которая 12 января ушла из дома.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что женщина постоянно бродит по городу. Неоднократно уходила из дома и шла в направлении города Павлоград Днепропетровской области.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, седые короткие волосы, худощавого телосложения. Имеет психические расстройства. На женщине была шапка с помпоном белого цвета.

Всех, кто владеет любой информацией о пропавшей правоохранители просят срочно сообщить по телефонам: «102», 0574590064, 0667084960.