Тримав коноплю у банках. У мешканця Чугуєва знайшли 5 кг наркотиків (фото)

52-річний чоловік із Чугуєва торгував наркотиками у Харківській області, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці прийшли з обшуком до 52-річного мешканця Чугуєва, якого земляки звинуватили в тому, що він збуває наркотики.

У будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили близько 5 кг висушеної та підробленої речовини рослинного походження, за всіма ознаками схожої на канабіс, а також солі PVP.

Речові докази направили для проведення відповідної експертизи.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.