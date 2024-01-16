Тримав коноплю у банках. У мешканця Чугуєва знайшли 5 кг наркотиків (фото)
52-річний чоловік із Чугуєва торгував наркотиками у Харківській області, повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці прийшли з обшуком до 52-річного мешканця Чугуєва, якого земляки звинуватили в тому, що він збуває наркотики.
У будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили близько 5 кг висушеної та підробленої речовини рослинного походження, за всіма ознаками схожої на канабіс, а також солі PVP.
Речові докази направили для проведення відповідної експертизи.
Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.
Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: банка, конопля, наркотики, Нацполиция, Харьковская область, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 18:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний чоловік із Чугуєва торгував наркотиками у Харківській області, повідомили у Нацполіції.".