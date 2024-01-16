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Тримав коноплю у банках. У мешканця Чугуєва знайшли 5 кг наркотиків (фото)

Події 18:32   16.01.2024
Оксана Якушко

52-річний чоловік із Чугуєва торгував наркотиками у Харківській області, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці прийшли з обшуком до 52-річного мешканця Чугуєва, якого земляки звинуватили в тому, що він збуває наркотики.

У будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили близько 5 кг висушеної та підробленої речовини рослинного походження, за всіма ознаками схожої на канабіс, а також солі PVP.

Речові докази направили для проведення відповідної експертизи.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний чоловік із Чугуєва торгував наркотиками у Харківській області, повідомили у Нацполіції.".