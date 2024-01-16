Держал коноплю в банках. 5 кг наркотиков нашли у жителя Чугуева (фото)
52-летний мужчина из Чугуева торговал наркотиками в Харьковской области, сообщили в Нацполиции.
Правоохранители пришли с обыском к 52-летнему жителю Чугуева, которого земляки обвинили в том, что он сбывает наркотики.
В доме, где проживал мужчина, правоохранители обнаружили около 5 кг высушенного вещества растительного происхождения, по всем признакам похожего на каннабис, а также соли PVP.
Вещественные доказательства направили на соответствующую экспертизу.
Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: банка, конопля, наркотики, Нацполиция, Харьковская область, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний мужчина из Чугуева торговал наркотиками в Харьковской области, сообщили в Нацполиции.".