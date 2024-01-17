Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харків
  •   -15°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго

Суспільство 21:44   17.01.2024
Олена Нагорна
У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго

Про масштабне відключення електроенергії у Лозівській громаді Харківської області повідомив у телеграмі її голова Сергій Зеленський.

“Шановні мешканці Лозівської громади! Зберігайте спокій. Енергетики з’ясовують причину масштабного відключення. Тримаймося!” – написав Зеленський.

Найближчим часом всі знеструмлені абоненти в Лозовій будуть зі світлом, повідомив МГ “Об’єктив” керівник пресслужби АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.

За його даними, електрики немає в окремих мікрорайонах міста.

“Аварійне відключення, фахівці Лозівського РЕМ вже почали заживлювати споживачів” – розповів Скічко.

Читайте також: Ракетні удари по Харкову: більшість абонентів вже зі світлом (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 17.01: наслідки ракетного удару, удар КАБ, фронт
Головні новини Харкова 17.01: наслідки ракетного удару, удар КАБ, фронт
17.01.2024, 22:58
Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів
Рашисти обстріляли село Івашки на Харківщині з гелікоптерів
08.11.2022, 16:29
Повідомляють про вибухи на Харківщині: Синєгубов закликав бути в укриттях
Повідомляють про вибухи на Харківщині: Синєгубов закликав бути в укриттях
17.01.2024, 22:42
Корупційний скандал: Морозюк із Харкова розірвала заручини з Гринкевичем
Корупційний скандал: Морозюк із Харкова розірвала заручини з Гринкевичем
17.01.2024, 22:16
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян
16.01.2024, 10:22
У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго
У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго
17.01.2024, 21:44

Новини за темою:

18:24
“Маємо бути напоготові”: до можливих блекаутів готуються на Харківщині (відео)
14:05
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
20:41
“Пошкоджено високовольтну ЛЕП”: місто на Харківщині без світла через обстріл
12:07
Понад 1500 споживачів Козачої Лопані на Харківщині знову зі світлом
20:23
Чому в Харкові блимає світло – інформація обленерго

Ви читали новину: «У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масштабне відключення електроенергії у Лозівській громаді Харківської області повідомив у телеграмі її голова Сергій Зеленський.".