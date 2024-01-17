У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго

Про масштабне відключення електроенергії у Лозівській громаді Харківської області повідомив у телеграмі її голова Сергій Зеленський.

“Шановні мешканці Лозівської громади! Зберігайте спокій. Енергетики з’ясовують причину масштабного відключення. Тримаймося!” – написав Зеленський.

Найближчим часом всі знеструмлені абоненти в Лозовій будуть зі світлом, повідомив МГ “Об’єктив” керівник пресслужби АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.

За його даними, електрики немає в окремих мікрорайонах міста.

“Аварійне відключення, фахівці Лозівського РЕМ вже почали заживлювати споживачів” – розповів Скічко.