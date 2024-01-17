У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго
Про масштабне відключення електроенергії у Лозівській громаді Харківської області повідомив у телеграмі її голова Сергій Зеленський.
“Шановні мешканці Лозівської громади! Зберігайте спокій. Енергетики з’ясовують причину масштабного відключення. Тримаймося!” – написав Зеленський.
Найближчим часом всі знеструмлені абоненти в Лозовій будуть зі світлом, повідомив МГ “Об’єктив” керівник пресслужби АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.
За його даними, електрики немає в окремих мікрорайонах міста.
“Аварійне відключення, фахівці Лозівського РЕМ вже почали заживлювати споживачів” – розповів Скічко.
Читайте також: Ракетні удари по Харкову: більшість абонентів вже зі світлом (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електроенергія, Зеленський, Лозовая, нет света, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У місті на Харківщині – масштабне відключення електрики. Коментар обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масштабне відключення електроенергії у Лозівській громаді Харківської області повідомив у телеграмі її голова Сергій Зеленський.".