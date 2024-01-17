Часть города на Харьковщине — без света. Комментарий облэнерго

О масштабном отключении электроэнергии в Лозовской громаде Харьковской области сообщил в Telegram ее глава Сергей Зеленский.

«Уважаемые жители Лозовской громады! Сохраняйте спокойствие. Энергетики выясняют причину масштабного отключения. Держимся!» — написал Зеленский.

В ближайшее время все обесточенные абоненты в Лозовой будут со светом, сообщил МГ «Объектив» руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

По его данным, электричества нет в отдельных микрорайонах города.

«Аварийное отключение, специалисты Лозовского РЭС уже начали запитывать потребителей» — рассказал Скичко.