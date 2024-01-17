Часть города на Харьковщине — без света. Комментарий облэнерго
О масштабном отключении электроэнергии в Лозовской громаде Харьковской области сообщил в Telegram ее глава Сергей Зеленский.
«Уважаемые жители Лозовской громады! Сохраняйте спокойствие. Энергетики выясняют причину масштабного отключения. Держимся!» — написал Зеленский.
В ближайшее время все обесточенные абоненты в Лозовой будут со светом, сообщил МГ «Объектив» руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
По его данным, электричества нет в отдельных микрорайонах города.
«Аварийное отключение, специалисты Лозовского РЭС уже начали запитывать потребителей» — рассказал Скичко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, Лозовая, нет света, Харьков., электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О масштабном отключении электроэнергии в Лозовской громаде Харьковской области сообщил в Telegram ее глава Сергей Зеленский.".