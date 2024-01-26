Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який погрожував знайомому знищити машину.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, у підозрюваного з власником авто стався конфлікт. Погрози про знищення майна чоловік отримував неодноразово.
А в серпні торік чоловік умисно пошкодив автівку знайомого «Toyota Land Cruiser». Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ.
Однак в жовтні власник авто знову звернувся до поліції та повідомив, що в нього виник словесний конфлікт з підозрюваним. Тоді останній погрожував йому спалити автівку.
«Такі погрози з боку правопорушника висловлювалися неодноразово та мають реальну загрозу для майна потерпілого», – зазначили правоохоронці.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) ККУ. Фігуранту вручили підозру.
«В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в 2023 році порушник був звільнений з іспитовим строком терміном один рік за вчинення хуліганства. Під час іспитового строку останній вчинив новий проступок», – додали правоохоронці.
Читайте також: 15-річний підліток погрожував і вимагав $450 тисяч у бізнесменів на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, конфликт, підозра., поліція, угрожал, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який погрожував знайомому знищити машину.".