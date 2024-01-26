Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який погрожував знайомому знищити машину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, у підозрюваного з власником авто стався конфлікт. Погрози про знищення майна чоловік отримував неодноразово.

А в серпні торік чоловік умисно пошкодив автівку знайомого «Toyota Land Cruiser». Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Однак в жовтні власник авто знову звернувся до поліції та повідомив, що в нього виник словесний конфлікт з підозрюваним. Тоді останній погрожував йому спалити автівку.

«Такі погрози з боку правопорушника висловлювалися неодноразово та мають реальну загрозу для майна потерпілого», – зазначили правоохоронці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) ККУ. Фігуранту вручили підозру.

«В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в 2023 році порушник був звільнений з іспитовим строком терміном один рік за вчинення хуліганства. Під час іспитового строку останній вчинив новий проступок», – додали правоохоронці.