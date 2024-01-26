Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру

Суспільство 12:39   26.01.2024
Вікторія Яковенко
Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який погрожував знайомому знищити машину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, у підозрюваного з власником авто стався конфлікт. Погрози про знищення майна чоловік отримував неодноразово.

А в серпні торік чоловік умисно пошкодив автівку знайомого «Toyota Land Cruiser». Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Однак в жовтні власник авто знову звернувся до поліції та повідомив, що в нього виник словесний конфлікт з підозрюваним. Тоді останній погрожував йому спалити автівку.

«Такі погрози з боку правопорушника висловлювалися неодноразово та мають реальну загрозу для майна потерпілого», – зазначили правоохоронці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) ККУ. Фігуранту вручили підозру.

«В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в 2023 році порушник був звільнений з іспитовим строком терміном один рік за вчинення хуліганства. Під час іспитового строку останній вчинив новий проступок», – додали правоохоронці.

Читайте також: 15-річний підліток погрожував і вимагав $450 тисяч у бізнесменів на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 26.01: ще одна жертва ракет, новий заступник Терехова
Головні новини Харкова 26.01: ще одна жертва ракет, новий заступник Терехова
26.01.2024, 13:10
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
25.01.2024, 17:13
У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові
У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові
26.01.2024, 13:02
Сьогодні 26 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 січня: яке свято та день в історії
26.01.2024, 06:00
Невеликий сніг і мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 26 січня
Невеликий сніг і мокрий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 26 січня
25.01.2024, 20:54
Люди досі звертаються до лікарень, вони в шоці – Терехов про удари 23.01
Люди досі звертаються до лікарень, вони в шоці – Терехов про удари 23.01
25.01.2024, 20:28

Новини за темою:

13:33
Дрифтував у центрі Харкова: у юного водія забрали машину
18:18
Водій згорів живцем: у Куп’янську вороги поцілили по автівці й будинку (відео)
08:45
Крижані дороги Харківщини: “швидкі” застрягають, легковики злітають у кювети
22:37
На Харківщині авто «швидкої» злетіло з дороги: допомагали ДСНСники (фото)
17:12
На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото)

Ви читали новину: «Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який погрожував знайомому знищити машину.".