15-річний підліток погрожував і вимагав $450 тисяч у бізнесменів на Харківщині

Слідчі повідомили про підозру хлопця з Ізюма на Харківщині, який погрожував убити двох бізнесменів та їхні родини та вимагав від кожного $300 тисяч та $150 тисяч, повідомила Нацполіція.

У липні підліток вимагав у місцевої мешканки $300 тисяч. Він обіцяв підірвати її будинок, у разі невиконання його умов, вбити її та сім’ю. Коли зловмисник зрозумів, що в нього нічого не виходить, почав погрожувати місцевому підприємцю та його родині. Він вимагав від чоловіка $150 тисяч.

Підліток систематично через різні месенджери надсилав потерпілим погрози і повідомлення з вимогою перевести йому гроші. Постраждалі звернулись до правоохоронців.

Оперативники встановили, що за погрозами стоїть 15-річний мешканець міста Ізюм.

21 грудня слідчий Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацію майна.

Слідство триває.