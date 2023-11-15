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Чоловік у Харкові погрожував розправою літнім матері та батькові. Рішення суду

Суспільство 18:45   15.11.2023
Олена Нагорна
Чоловік у Харкові погрожував розправою літнім матері та батькові. Рішення суду

Київський райсуд Харкова заарештував на п’ять днів 53-річного чоловіка, який постійно ображав 75-річну матір та 81-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував їм фізичною розправою.

Щодо кривдника правоохоронці склали шість адміністративних протоколів, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 18:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова заарештував на п’ять днів 53-річного чоловіка, який постійно ображав 75-річну матір та 81-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував їм фізичною розправою.".