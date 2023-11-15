Чоловік у Харкові погрожував розправою літнім матері та батькові. Рішення суду
Київський райсуд Харкова заарештував на п’ять днів 53-річного чоловіка, який постійно ображав 75-річну матір та 81-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував їм фізичною розправою.
Щодо кривдника правоохоронці склали шість адміністративних протоколів, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мать, отец, поліція, угрозы, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова заарештував на п’ять днів 53-річного чоловіка, який постійно ображав 75-річну матір та 81-річного батька, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував їм фізичною розправою.".