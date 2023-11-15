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Мужчина в Харькове угрожал расправой пожилым матери и отцу — решение суда

Общество 18:45   15.11.2023
Елена Нагорная
Мужчина в Харькове угрожал расправой пожилым матери и отцу — решение суда Фото: ГУ НП в Харьковской области

Киевский райсуд Харькова арестовал на пять дней 53-летнего мужчину, который постоянно оскорблял 75-летнюю мать и 81-летнего отца, выражался нецензурной бранью, кричал и угрожал им физической расправой.

В отношении обидчика правоохранители составили шесть административных протоколов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 18:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова арестовал на пять дней 53-летнего мужчину, который постоянно оскорблял 75-летнюю мать и 81-летнего отца, выражался нецензурной бранью, кричал и угрожал им физической расправой.".