Мужчина в Харькове угрожал расправой пожилым матери и отцу — решение суда
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Киевский райсуд Харькова арестовал на пять дней 53-летнего мужчину, который постоянно оскорблял 75-летнюю мать и 81-летнего отца, выражался нецензурной бранью, кричал и угрожал им физической расправой.
В отношении обидчика правоохранители составили шесть административных протоколов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчину доставили в изолятор временного содержания.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мать, отец, полиция, угрозы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова арестовал на пять дней 53-летнего мужчину, который постоянно оскорблял 75-летнюю мать и 81-летнего отца, выражался нецензурной бранью, кричал и угрожал им физической расправой.".