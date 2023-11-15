Мужчина в Харькове угрожал расправой пожилым матери и отцу — решение суда

Киевский райсуд Харькова арестовал на пять дней 53-летнего мужчину, который постоянно оскорблял 75-летнюю мать и 81-летнего отца, выражался нецензурной бранью, кричал и угрожал им физической расправой.

В отношении обидчика правоохранители составили шесть административных протоколов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания.