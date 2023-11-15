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Упала возле своего разбитого дома. На Харьковщине копы спасли женщину (видео)

Общество 18:38   15.11.2023
Оксана Якушко
Упала возле своего разбитого дома. На Харьковщине копы спасли женщину (видео)

Копы спасли 82-летнюю женщину, нуждающуюся в помощи, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня в одном из прифронтовых городков Харьковщины – 82-летняя женщина пришла к своему уничтоженному оккупантами дому, чтобы покормить котов, но споткнулась и упала. Сама она не смогла подняться, так пролежала около 40 минут. Но наконец пожилую женщину заметила неравнодушная прохожая и позвала на помощь.

К счастью, старушка не получила серьезных травм.

Патрульные позаботились о бабушке, помогли покормить кошек, после чего отвезли ее домой и передали родным.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 18:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы спасли 82-летнюю женщину, нуждающуюся в помощи, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".