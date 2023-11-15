Впала біля розбитої хати. На Харківщині копи врятували літню жінку (відео)

Копи врятували 82-річну жінку, яка потребувала допомоги, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Інцидент стався сьогодні в одному з прифронтових містечок Харківщини – 82 річна жінка прийшла до свого знищеного окупантами будинку, щоб погодували котів, але перечепилася і впала. Сама вона не змогла піднятися, тож пролежала близько 40 хвилин. Але врешті літню жінку помітила небайдужа перехожа і покликала на допомогу.

На щастя, старенька не зазнала серйозних травм.

Патрульні подбали про бабусю, допомогли погодувати кішок, після чого відвезли її додому та передали рідним.