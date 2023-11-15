Впала біля розбитої хати. На Харківщині копи врятували літню жінку (відео)
Копи врятували 82-річну жінку, яка потребувала допомоги, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Інцидент стався сьогодні в одному з прифронтових містечок Харківщини – 82 річна жінка прийшла до свого знищеного окупантами будинку, щоб погодували котів, але перечепилася і впала. Сама вона не змогла піднятися, тож пролежала близько 40 хвилин. Але врешті літню жінку помітила небайдужа перехожа і покликала на допомогу.
На щастя, старенька не зазнала серйозних травм.
Патрульні подбали про бабусю, допомогли погодувати кішок, після чого відвезли її додому та передали рідним.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: женщина, коп, патрульная полиция Харьковской области, патрульный, пожилая женщина, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи врятували 82-річну жінку, яка потребувала допомоги, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".