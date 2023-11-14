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На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка

Події 19:06   14.11.2023
Олена Нагорна
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка

Вдень 14 листопада на вулиці Гвардійців-Широнінців у Харкові між двома чоловіками сталася сварка, і один із них кілька разів ударив опонента ножем.

Про це повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області з посиланням на очевидців.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили пораненого чоловіка у тяжкому стані. Медики його ушпиталили, а патрульні розпочали пошук ймовірного злочинця.

Поліцейські виявили схожого за описом громадянина. На руках та одязі він мав сліди крові. Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі“, – розповіли правоохоронці.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 19:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 листопада на вулиці Гвардійців-Широнінців у Харкові між двома чоловіками сталася сварка, і один із них кілька разів ударив опонента ножем.".