135 кримінальних справ через домашнє насильство на Харківщині від початку року
На профілактичний облік за 10 місяців поставили 3176 дорослих кривдників і 6 дітей-кривдників на Харківщині, повідомили у Нацполіції.
За 10 місяців поліцейські територіальних підрозділів ГУНП у Харківській області склали 4199 протоколів про адміністративне правопорушення щодо домашнього насильства.
І винесли 741 терміновий заборонний припис стосовно кривдника.
Органи суду можуть прийняти рішення про видачу кривднику обмежувального припису, яким визначається один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків:
1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;
5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.
Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, полицейские, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На профілактичний облік за 10 місяців поставили 3176 дорослих кривдників і 6 дітей-кривдників на Харківщині, повідомили у Нацполіції. ".