135 уголовных дел из-за домашнего насилия открыли на Харьковщине с начала года
На профилактический учет за 10 месяцев поставили 3176 взрослых обидчиков и 6 детей-обидчиков на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.
За 10 месяцев полицейские территориальных подразделений ГУНП в Харьковской области составили 4199 протоколов об административном правонарушении в отношении домашнего насилия.
И вынесли 741 срочное запретительное предписание в отношении обидчика.
Органы суда могут принять решение о выдаче обидчику ограничительного предписания, которым определяется одна или несколько таких мер временного ограничения прав обидчика или возложение на него обязанностей:
1) запрещение находиться в месте совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом;
2) устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности или личной частной собственностью пострадавшего лица;
3) ограничение общения с пострадавшим ребенком;
4) запрет приближаться на определенное расстояние до места жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;
5) запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшего, если он по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним;
6) запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом или контактировать с ним через другие средства связи лично и через третьих лиц.
Ограничительное предписание выдается сроком от одного до шести месяцев.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, полицейские, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На профилактический учет за 10 месяцев поставили 3176 взрослых обидчиков и 6 детей-обидчиков на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".