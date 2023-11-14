135 уголовных дел из-за домашнего насилия открыли на Харьковщине с начала года

На профилактический учет за 10 месяцев поставили 3176 взрослых обидчиков и 6 детей-обидчиков на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

За 10 месяцев полицейские территориальных подразделений ГУНП в Харьковской области составили 4199 протоколов об административном правонарушении в отношении домашнего насилия.

И вынесли 741 срочное запретительное предписание в отношении обидчика.

Органы суда могут принять решение о выдаче обидчику ограничительного предписания, которым определяется одна или несколько таких мер временного ограничения прав обидчика или возложение на него обязанностей:

1) запрещение находиться в месте совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом;

2) устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности или личной частной собственностью пострадавшего лица;

3) ограничение общения с пострадавшим ребенком;

4) запрет приближаться на определенное расстояние до места жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

5) запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшего, если он по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать его и любым способом общаться с ним;

6) запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшим лицом или контактировать с ним через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Ограничительное предписание выдается сроком от одного до шести месяцев.