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На Салтовке средь бела дня на улице порезали ножом мужчину

Происшествия 19:06   14.11.2023
Елена Нагорная
На Салтовке средь бела дня на улице порезали ножом мужчину

Днем 14 ноября на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове между двумя мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента ножом.

Об этом сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области со ссылкой на очевидцев.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили раненого мужчину в тяжелом состоянии. Медики его госпитализировали, а патрульные начали поиск вероятного преступника.

«Полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина. На руках и одежде он имел следы крови. Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи», — рассказали правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 ноября на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове между двумя мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента ножом.".