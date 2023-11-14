На Салтовке средь бела дня на улице порезали ножом мужчину

Днем 14 ноября на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове между двумя мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента ножом.

Об этом сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области со ссылкой на очевидцев.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили раненого мужчину в тяжелом состоянии. Медики его госпитализировали, а патрульные начали поиск вероятного преступника.

«Полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина. На руках и одежде он имел следы крови. Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи», — рассказали правоохранители.