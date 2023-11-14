На Салтовке средь бела дня на улице порезали ножом мужчину
Днем 14 ноября на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове между двумя мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента ножом.
Об этом сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области со ссылкой на очевидцев.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили раненого мужчину в тяжелом состоянии. Медики его госпитализировали, а патрульные начали поиск вероятного преступника.
«Полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина. На руках и одежде он имел следы крови. Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи», — рассказали правоохранители.
Читайте также: 135 уголовных дел из-за домашнего насилия открыли на Харьковщине с начала года
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нож, полиция, салтовка, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Салтовке средь бела дня на улице порезали ножом мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 ноября на улице Гвардейцев-Широнинцев в Харькове между двумя мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз ударил оппонента ножом.".