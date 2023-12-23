15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
Следователи сообщили о подозрении парню из Изюма в Харьковской области, который угрожал убить двоих бизнесменов и их семьи и требовал от каждого $300 тысяч и $150 тысяч, сообщила Нацполиция.
В июле подросток требовал у местной жительницы $300 тысяч. Он обещал взорвать ее дом, если она не переведет ему деньги, убить ее и семью. Когда злоумышленник понял, что у него ничего не выходит, начал угрожать местному предпринимателю и его семье, потребовал от мужчины $150 тысяч.
Подросток систематически через разные мессенджеры посылал потерпевшим угрозы. Пострадавшие обратились в полицию.
Оперативники установили, что за угрозами стоит 15-летний житель Изюма.
21 декабря следователь Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области вместе с Изюмской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Следствие продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вымагательство, гроші, деньги, Нацполиция, угроза, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении парню из Изюма в Харьковской области, который угрожал убить двоих бизнесменов и их семьи и требовал от каждого $300 тысяч и $150 тысяч, сообщила Нацполиция.".