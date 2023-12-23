15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине

Следователи сообщили о подозрении парню из Изюма в Харьковской области, который угрожал убить двоих бизнесменов и их семьи и требовал от каждого $300 тысяч и $150 тысяч, сообщила Нацполиция.

В июле подросток требовал у местной жительницы $300 тысяч. Он обещал взорвать ее дом, если она не переведет ему деньги, убить ее и семью. Когда злоумышленник понял, что у него ничего не выходит, начал угрожать местному предпринимателю и его семье, потребовал от мужчины $150 тысяч.

Подросток систематически через разные мессенджеры посылал потерпевшим угрозы. Пострадавшие обратились в полицию.

Оперативники установили, что за угрозами стоит 15-летний житель Изюма.

21 декабря следователь Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области вместе с Изюмской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.