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15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине

Происшествия 15:09   23.12.2023
Оксана Якушко
15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине

Следователи сообщили о подозрении парню из Изюма в Харьковской области, который угрожал убить двоих бизнесменов и их семьи и требовал от каждого $300 тысяч и $150 тысяч, сообщила Нацполиция.

В июле подросток требовал у местной жительницы $300 тысяч. Он обещал взорвать ее дом, если она не переведет ему деньги, убить ее и семью. Когда злоумышленник понял, что у него ничего не выходит, начал угрожать местному предпринимателю и его семье, потребовал от мужчины $150 тысяч.

Подросток систематически через разные мессенджеры посылал потерпевшим угрозы. Пострадавшие обратились в полицию.

Оперативники установили, что за угрозами стоит 15-летний житель Изюма.

21 декабря следователь Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области вместе с Изюмской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 15:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении парню из Изюма в Харьковской области, который угрожал убить двоих бизнесменов и их семьи и требовал от каждого $300 тысяч и $150 тысяч, сообщила Нацполиция.".