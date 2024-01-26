Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение

Общество 12:39   26.01.2024
Виктория Яковенко
Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который угрожал знакомому уничтожить машину.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, у подозреваемого с владельцем авто произошел конфликт. Угрозы об уничтожении имущества мужчина получал неоднократно.

А в августе прошлого года подозреваемый умышленно повредил автомобиль знакомого «Toyota Land Cruiser». Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.296 (хулиганство) УКУ.

Однако в октябре владелец авто снова обратился в полицию и сообщил, что у него возник словесный конфликт с подозреваемым. Тогда последний угрожал ему сжечь автомобиль.

«Такие угрозы со стороны правонарушителя высказывались неоднократно и представляют реальную угрозу для имущества потерпевшего», — отметили правоохранители.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 195 (угроза уничтожения имущества) УКУ. Фигуранту вручили подозрение.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2023 году нарушитель был освобожден с испытательным сроком в один год за совершение хулиганства. Во время испытательного срока последний совершил новый проступок», — добавили правоохранители.

Читайте также: 15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51
Главные новости Харькова 26.01: еще одна жертва ракет РФ, новый зам Терехова
Главные новости Харькова 26.01: еще одна жертва ракет РФ, новый зам Терехова
26.01.2024, 13:10
Стреляли С-300 по Харькову, а попали в Ил-76 — Свитан выдвинул версию событий
Стреляли С-300 по Харькову, а попали в Ил-76 — Свитан выдвинул версию событий
26.01.2024, 10:18
Сильные обстрелы Харьковщины: горела подстанция, есть отключения света
Сильные обстрелы Харьковщины: горела подстанция, есть отключения света
26.01.2024, 12:15
У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове
У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове
26.01.2024, 13:02
Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение
Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение
26.01.2024, 12:39

Новости по теме:

13:33
Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину
18:18
Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)
08:45
Ледяные дороги на Харьковщине: скорые застревают, легковушки слетают в кюветы
22:37
На Харьковщине авто «скорой» вылетело с дороги: помогали ГСЧСники (фото)
17:12
На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)

Вы читали новость: «Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который угрожал знакомому уничтожить машину.".