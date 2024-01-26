Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который угрожал знакомому уничтожить машину.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, у подозреваемого с владельцем авто произошел конфликт. Угрозы об уничтожении имущества мужчина получал неоднократно.
А в августе прошлого года подозреваемый умышленно повредил автомобиль знакомого «Toyota Land Cruiser». Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.296 (хулиганство) УКУ.
Однако в октябре владелец авто снова обратился в полицию и сообщил, что у него возник словесный конфликт с подозреваемым. Тогда последний угрожал ему сжечь автомобиль.
«Такие угрозы со стороны правонарушителя высказывались неоднократно и представляют реальную угрозу для имущества потерпевшего», — отметили правоохранители.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 195 (угроза уничтожения имущества) УКУ. Фигуранту вручили подозрение.
«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2023 году нарушитель был освобожден с испытательным сроком в один год за совершение хулиганства. Во время испытательного срока последний совершил новый проступок», — добавили правоохранители.
Читайте также: 15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, конфликт, підозра., полиция, угрожал, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который угрожал знакомому уничтожить машину.".