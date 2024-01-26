Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который угрожал знакомому уничтожить машину.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, у подозреваемого с владельцем авто произошел конфликт. Угрозы об уничтожении имущества мужчина получал неоднократно.

А в августе прошлого года подозреваемый умышленно повредил автомобиль знакомого «Toyota Land Cruiser». Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.296 (хулиганство) УКУ.

Однако в октябре владелец авто снова обратился в полицию и сообщил, что у него возник словесный конфликт с подозреваемым. Тогда последний угрожал ему сжечь автомобиль.

«Такие угрозы со стороны правонарушителя высказывались неоднократно и представляют реальную угрозу для имущества потерпевшего», — отметили правоохранители.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 195 (угроза уничтожения имущества) УКУ. Фигуранту вручили подозрение.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2023 году нарушитель был освобожден с испытательным сроком в один год за совершение хулиганства. Во время испытательного срока последний совершил новый проступок», — добавили правоохранители.