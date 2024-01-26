Поліцейський отримав поранення під час обстрілу Куп’янська (фото)

В місті Куп’янськ на Харківщині під час обстрілу поранення отримав працівник поліції.

«В лікарні – старший лейтенант поліції. Вранці ворог обстріляв місто з міномета. Били знову по житловому сектору, пошкоджені будинки та господарські споруди. Поліцейський отримав контузію та поранення вух», – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.