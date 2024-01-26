Поліцейський отримав поранення під час обстрілу Куп’янська (фото)
Фото: Сергій Болвінов
В місті Куп’янськ на Харківщині під час обстрілу поранення отримав працівник поліції.
«В лікарні – старший лейтенант поліції. Вранці ворог обстріляв місто з міномета. Били знову по житловому сектору, пошкоджені будинки та господарські споруди. Поліцейський отримав контузію та поранення вух», – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В місті Куп’янськ на Харківщині під час обстрілу поранення отримав працівник поліції.".