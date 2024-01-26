Полицейский получил ранение во время обстрела Купянска (фото)
Фото: Сергей Болвинов
В городе Купянск на Харьковщине во время обстрела ранение получил работник полиции.
«В больнице – старший лейтенант полиции. Утром враг обстрелял город из миномета. Били снова по жилому сектору, повреждены дома и хозяйственные постройки. Полицейский получил контузию и ранение ушей», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, обстрел, полиция, ранение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине во время обстрела ранение получил работник полиции.".