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Полицейский получил ранение во время обстрела Купянска (фото)

Общество 15:42   26.01.2024
Виктория Яковенко
Полицейский получил ранение во время обстрела Купянска (фото) Фото: Сергей Болвинов

В городе Купянск на Харьковщине во время обстрела ранение получил работник полиции.

«В больнице – старший лейтенант полиции. Утром враг обстрелял город из миномета. Били снова по жилому сектору, повреждены дома и хозяйственные постройки. Полицейский получил контузию и ранение ушей», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск на Харьковщине во время обстрела ранение получил работник полиции.".