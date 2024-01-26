Полицейский получил ранение во время обстрела Купянска (фото)

В городе Купянск на Харьковщине во время обстрела ранение получил работник полиции.

«В больнице – старший лейтенант полиции. Утром враг обстрелял город из миномета. Били снова по жилому сектору, повреждены дома и хозяйственные постройки. Полицейский получил контузию и ранение ушей», – сообщил начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.