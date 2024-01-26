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У Харкові сирени повітряної тривоги витимуть рідше – Терехов

Суспільство 15:11   26.01.2024
Оксана Горун
У Харкові сирени повітряної тривоги витимуть рідше – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже з цього року сирени у Харкові включатимуть лише при загрозі місту, а не іншим населеним пунктам області.

“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу й ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області“, – написав Терехов у телеграмі.

Він зазначив, що це полегшить роботу всім службам та дозволить ефективніше працювати бізнесу.

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“Проєкт буде втілено в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого буде профінансовано нашими міжнародними партнерами”, – пояснив мер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже з цього року сирени в Харкові включатимуть лише при загрозі місту, а не іншим населеним пунктам області".