У Харкові сирени повітряної тривоги витимуть рідше – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже з цього року сирени у Харкові включатимуть лише при загрозі місту, а не іншим населеним пунктам області.

“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу й ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області“, – написав Терехов у телеграмі.

Він зазначив, що це полегшить роботу всім службам та дозволить ефективніше працювати бізнесу.

“Проєкт буде втілено в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого буде профінансовано нашими міжнародними партнерами”, – пояснив мер.