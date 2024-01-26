У Харкові сирени повітряної тривоги витимуть рідше – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже з цього року сирени у Харкові включатимуть лише при загрозі місту, а не іншим населеним пунктам області.
“Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу й ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області“, – написав Терехов у телеграмі.
Він зазначив, що це полегшить роботу всім службам та дозволить ефективніше працювати бізнесу.
Читайте також: У Терехова – новий заступник: які його завдання в Харкові
“Проєкт буде втілено в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого буде профінансовано нашими міжнародними партнерами”, – пояснив мер.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, сирена, терехов, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові сирени повітряної тривоги витимуть рідше – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 15:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вже з цього року сирени в Харкові включатимуть лише при загрозі місту, а не іншим населеним пунктам області".