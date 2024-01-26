В Харькове сирены воздушной тревоги будут выть реже — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что уже с этого года сирены в Харькове будут включать только при угрозе городу, а не другим населенным пунктам области.

«Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Так что уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области», — написал Терехов в telegram.

Он отметил, что это облегчит работу всем службам и позволит эффективнее работать бизнесу.

«Проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого будет профинансировано нашими международными партнерами», — пояснил мэр.