В Харькове сирены воздушной тревоги будут выть реже — Терехов
Фото: ХОВА
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что уже с этого года сирены в Харькове будут включать только при угрозе городу, а не другим населенным пунктам области.
«Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Так что уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области», — написал Терехов в telegram.
Он отметил, что это облегчит работу всем службам и позволит эффективнее работать бизнесу.
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«Проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого будет профинансировано нашими международными партнерами», — пояснил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, сирена, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 15:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что уже с этого года сирены в Харькове будут включать только при угрозе городу, а не другим населенным пунктам области".