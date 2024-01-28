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Є активність по Харківщині – ДПСУ про російські ДРГ

Події 09:16   28.01.2024
Олена Нагорна
Є активність по Харківщині – ДПСУ про російські ДРГ

Найбільше від обстрілів з боку російського кордону потерпає Харківська область, також тут активні ворожі ДРГ, розповів в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

На жаль, ситуація досить непроста. У першу чергу через обстріли, яких Росія щоденно продовжує завдавати по Україні. Тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більш як 1800 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. Найбільше припадає по Харківській області. Звісно, це спроби ворога використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Ситуація практично незмінна. Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період по Чернігівській області“, — сказав Демченко.

Він нагадав, що ворожі ДРГ загрожують не лише українським захисникам. Вранці 27 січня на Сумщині одна з таких груп розстріляла 54-річного брата та його 68-річну сестру.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше від обстрілів з боку російського кордону потерпає Харківська область, також тут активні ворожі ДРГ, розповів в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.".