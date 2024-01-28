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Есть активность по Харьковщине — ГПСУ о российских ДРГ

Общество 09:16   28.01.2024
Елена Нагорная
Есть активность по Харьковщине — ГПСУ о российских ДРГ

Больше всего от обстрелов со стороны российской границы страдает Харьковская область, также здесь активны вражеские ДРГ, рассказал в эфире нацмарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

«К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по Украине. Только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые осуществила Россия по территории Черниговщины, Харьковщины, Сумщины. Больше всего приходится по Харьковской области. Конечно, это попытки врага использовать диверсионно-разведывательные группы. Ситуация практически неизменна. Больше всего таких попыток фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и по Харьковщине. Менее активны вражеские ДРГ за последний период по Черниговской области», — сказал Демченко.

Он напомнил, что вражеские ДРГ угрожают не только украинским защитникам. Утром 27 января в Сумской области одна из таких групп расстреляла 54-летнего брата и его 68-летнюю сестру.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего от обстрелов со стороны российской границы страдает Харьковская область, также здесь активны вражеские ДРГ, рассказал в эфире нацмарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.".