Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття
Фото: Харківська міськрада
У Харкові відремонтований пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша, відкриється у четвер, 1 лютого.
Медзаклад неодноразово був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у Харківській міськраді.
Наразі у будівлі стаціонару полового будинку провели ремонтно-відновлювальні роботи.
«Частину ремонтних робіт профінансувала Міжнародна організація з міграції, а решту – виконали за власні кошти закладу», – додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відремонтований пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша, відкриється у четвер, 1 лютого.".