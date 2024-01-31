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Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття

Суспільство 11:10   31.01.2024
Вікторія Яковенко
Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття Фото: Харківська міськрада

У Харкові відремонтований пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша, відкриється у четвер, 1 лютого.

Медзаклад неодноразово був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у Харківській міськраді.

Наразі у будівлі стаціонару полового будинку провели ремонтно-відновлювальні роботи.

«Частину ремонтних робіт профінансувала Міжнародна організація з міграції, а решту – виконали за власні кошти закладу», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відремонтований пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша, відкриється у четвер, 1 лютого.".