Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття

У Харкові відремонтований пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша, відкриється у четвер, 1 лютого.

Медзаклад неодноразово був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у Харківській міськраді.

Наразі у будівлі стаціонару полового будинку провели ремонтно-відновлювальні роботи.

«Частину ремонтних робіт профінансувала Міжнародна організація з міграції, а решту – виконали за власні кошти закладу», – додали в мерії.