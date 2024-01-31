Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове отремонтированный роддом №1 на улице Отакара Яроша, откроется в четверг, 1 февраля.
Медучреждение неоднократно было повреждено в результате вражеских обстрелов, сообщили в Харьковском горсовете.
Сейчас в здании стационара роддома провели ремонтно-восстановительные работы.
«Часть ремонтных работ профинансировала Международная организация по миграции, а остальные – выполнили за собственные средства заведения», — добавили в мэрии.
Читайте также: Удары РФ нанесли ущерб Харькову на 10 миллиардов долларов — Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, обстрелы, ремонт, роддом, рф, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отремонтированный роддом №1 на улице Отакара Яроша, откроется в четверг, 1 февраля.".