Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие

В Харькове отремонтированный роддом №1 на улице Отакара Яроша, откроется в четверг, 1 февраля.

Медучреждение неоднократно было повреждено в результате вражеских обстрелов, сообщили в Харьковском горсовете.

Сейчас в здании стационара роддома провели ремонтно-восстановительные работы.

«Часть ремонтных работ профинансировала Международная организация по миграции, а остальные – выполнили за собственные средства заведения», — добавили в мэрии.