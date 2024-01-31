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Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие

Общество 11:10   31.01.2024
Виктория Яковенко
Роддом, который повредила РФ в Харькове, отремонтировали: когда открытие Фото: Харьковский горсовет

В Харькове отремонтированный роддом №1 на улице Отакара Яроша, откроется в четверг, 1 февраля.

Медучреждение неоднократно было повреждено в результате вражеских обстрелов, сообщили в Харьковском горсовете.

Сейчас в здании стационара роддома провели ремонтно-восстановительные работы.

«Часть ремонтных работ профинансировала Международная организация по миграции, а остальные – выполнили за собственные средства заведения», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отремонтированный роддом №1 на улице Отакара Яроша, откроется в четверг, 1 февраля.".