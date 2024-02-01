Розікрали ₴100 тис. на ремонті ліцею на Харківщині: підозрюють сільраду

Про підозру в заволодінні грошима громади повідомили 50-річній колишній голові сільради на Харківщині, яку й без того звинувачують у держзраді.

Чергова історія крадіжок на будівництві для дітей сталася в Красноградському районі області, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Серед підозрюваних — вже колишня голова сільської ради, яка обвинувачується у держзраді”, — зазначили прокурори.

За даними поліції, сума збитків, яку завдали голова та її спільники бюджету – понад 100 тисяч гривень.

“Під час досудового розслідування встановлено, що 50-річна голова та її 36-річний заступник змовились із директором приватного підприємства та фізичною особою – підприємцем під час проведення ремонтних робіт закладів освіти однієї з громад Харківської області. При складанні документації зловмисники завищили вартість будівельних матеріалів та привласнили бюджетні кошти, що були виділені на їх придбання”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Підозри вручили не лише голові, але і її заступнику, а також двом підприємцям (45 та 65 років), які, ймовірно, є учасниками “схеми”. Один із них представляв будівельне підприємство, другий – здійснював авторський нагляд.

Сама “схема” була такою. Для початку голова сільради забезпечила перемогу “кого треба” в тендері. Потім керівник підприємства “провів ремонтні роботи” у липні – грудні 2021 року.

“Однак їхні обсяги та вартість не відповідали даним, зазначеним в офіційній документації. Зокрема, підрядник встановив меншу кількість світильників і стельових плит, а показник товщини підстильного піщаного шару тротуарної дороги не відповідає дійсності“, – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

У акти приймання підрядник, звичайно, вніс дані, що все виконано, “як замовляли”. Далі до справи під’єднався підприємець, який мав здійснювати авторський нагляд. Він “не помітив” порушення та вніс неправдиві дані про якість та кількість робіт в офіційний документ.

“Надалі підрядник подав ці документи посадовиці на затвердження. Голова сільської ради, достовірно знаючи, що у вказаних актах міститься неправдива інформація, все одно підписала їх“, – підсумували прокурори.