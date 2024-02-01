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Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет

Общество 09:50   01.02.2024
Оксана Горун
Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет

О подозрении в завладении денежными средствами громады сообщили 50-летней бывшей главе сельсовета на Харьковщине, которую и без того обвиняют в госизмене.

Очередная история воровства на строительстве для детей произошла в Красноградском районе области, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Среди подозреваемых — уже бывшая глава сельского совета, обвиняемая в госизмене», — отметили прокуроры.

По данным полиции, сумма ущерба, которую нанесли глава и ее сообщники бюджету — более 100 тысяч гривен.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 50-летняя глава и ее 36-летний заместитель сговорились с директором частного предприятия и физическим лицом — предпринимателем во время проведения ремонтных работ учебных заведений одной из громад Харьковской области. При составлении документации злоумышленники завысили стоимость строительных материалов и присвоили бюджетные средства, выделенные на их приобретение», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

разворовали деньги на ремонте лицея на Харьковщине

Подозрения вручили не только главе, но и ее заму, а также двум предпринимателям (45 и 65 лет), которые предположительно являются участниками «схемы». Один из них представлял строительное предприятие, второй — осуществлял авторский надзор.

Сама «схема» была такой. Для начала глава сельсовета обеспечила победу «кого нужно» в тендере. Затем руководитель предприятия «провел ремонтные работы» в июле — декабре 2021 года.

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«Однако их объемы и стоимость не соответствовали данным, указанным в официальной документации. В частности, подрядчик установил меньшее количество светильников и потолочных плит, а показатель толщины подстилающего песчаного слоя тротуарной дороги не соответствует действительности», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

разворовали деньги на ремонте лицея на Харьковщине 2

В акты приемки подрядчик, естественно, внес данные, что все выполнено, «как заказывали». Далее к делу подключился предприниматель, который должен был осуществлять авторский надзор. Он «не заметил» нарушения и внес ложные данные о качестве и количестве работ в официальный документ.

«В дальнейшем подрядчик подал эти документы должностному лицу на утверждение. Глава сельского совета, достоверно зная, что в указанных актах содержится ложная информация, все равно подписала их», — подытожили прокуроры.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в завладении денежными средствами громады сообщили 50-летней бывшей главе сельсовета на Харьковщине, которую и без того обвиняют в госизмене".