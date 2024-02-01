Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет
О подозрении в завладении денежными средствами громады сообщили 50-летней бывшей главе сельсовета на Харьковщине, которую и без того обвиняют в госизмене.
Очередная история воровства на строительстве для детей произошла в Красноградском районе области, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Среди подозреваемых — уже бывшая глава сельского совета, обвиняемая в госизмене», — отметили прокуроры.
По данным полиции, сумма ущерба, которую нанесли глава и ее сообщники бюджету — более 100 тысяч гривен.
«В ходе досудебного расследования установлено, что 50-летняя глава и ее 36-летний заместитель сговорились с директором частного предприятия и физическим лицом — предпринимателем во время проведения ремонтных работ учебных заведений одной из громад Харьковской области. При составлении документации злоумышленники завысили стоимость строительных материалов и присвоили бюджетные средства, выделенные на их приобретение», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Подозрения вручили не только главе, но и ее заму, а также двум предпринимателям (45 и 65 лет), которые предположительно являются участниками «схемы». Один из них представлял строительное предприятие, второй — осуществлял авторский надзор.
Сама «схема» была такой. Для начала глава сельсовета обеспечила победу «кого нужно» в тендере. Затем руководитель предприятия «провел ремонтные работы» в июле — декабре 2021 года.
Читайте также: На ремонте дороги на Харьковщине разворовали 800 тыс. грн: подробности
«Однако их объемы и стоимость не соответствовали данным, указанным в официальной документации. В частности, подрядчик установил меньшее количество светильников и потолочных плит, а показатель толщины подстилающего песчаного слоя тротуарной дороги не соответствует действительности», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.
В акты приемки подрядчик, естественно, внес данные, что все выполнено, «как заказывали». Далее к делу подключился предприниматель, который должен был осуществлять авторский надзор. Он «не заметил» нарушения и внес ложные данные о качестве и количестве работ в официальный документ.
«В дальнейшем подрядчик подал эти документы должностному лицу на утверждение. Глава сельского совета, достоверно зная, что в указанных актах содержится ложная информация, все равно подписала их», — подытожили прокуроры.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: глава, госизмена, гроші, деньги, новости Харькова, полиция, прокуратура, разворовали, ремонт, сельсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в завладении денежными средствами громады сообщили 50-летней бывшей главе сельсовета на Харьковщине, которую и без того обвиняют в госизмене".