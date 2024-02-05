Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні
На Харківщині двоє людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у селищі Козача Лопань у приватному будинку постраждалі використовували духову шафу і горілки на газовій плиті для обігріву.
Наразі стан ушпиталених – тяжкий. Газопостачання до будинку припинено, додали в Міненерго.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: больница, газ, горелки, духовка, Минэнерго, отравление, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині двоє людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.".