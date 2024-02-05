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Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні

Події 11:10   05.02.2024
Вікторія Яковенко
Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні

На Харківщині двоє людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у селищі Козача Лопань у приватному будинку постраждалі використовували духову шафу і горілки на газовій плиті для обігріву.

Наразі стан ушпиталених – тяжкий. Газопостачання до будинку припинено, додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині двоє людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.".