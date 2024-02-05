Намагалися зігрітися вдома: двоє людей на Харківщині потрапили до лікарні

На Харківщині двоє людей потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, у селищі Козача Лопань у приватному будинку постраждалі використовували духову шафу і горілки на газовій плиті для обігріву.

Наразі стан ушпиталених – тяжкий. Газопостачання до будинку припинено, додали в Міненерго.