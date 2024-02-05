Пытались согреться дома: два человека на Харьковщине попали в больницу
На Харьковщине два человека попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в поселке Казачья Лопань в частном доме пострадавшие использовали духовку и горелки на газовой плите для обогрева.
Сейчас состояние госпитализированных — тяжелое. Газоснабжение в дом прекращено, добавили в Минэнерго.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, газ, горелки, духовка, Минэнерго, отравление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине два человека попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.".