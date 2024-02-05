Пытались согреться дома: два человека на Харьковщине попали в больницу

На Харьковщине два человека попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в поселке Казачья Лопань в частном доме пострадавшие использовали духовку и горелки на газовой плите для обогрева.

Сейчас состояние госпитализированных — тяжелое. Газоснабжение в дом прекращено, добавили в Минэнерго.