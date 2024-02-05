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Пытались согреться дома: два человека на Харьковщине попали в больницу

Происшествия 11:10   05.02.2024
Виктория Яковенко
Пытались согреться дома: два человека на Харьковщине попали в больницу

На Харьковщине два человека попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в поселке Казачья Лопань в частном доме пострадавшие использовали духовку и горелки на газовой плите для обогрева.

Сейчас состояние госпитализированных — тяжелое. Газоснабжение в дом прекращено, добавили в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине два человека попали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.".