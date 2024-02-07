На 200 тисяч грн збагатився ділок на ремонті укриття в гімназії Харкова
У листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та ФОП уклали договір щодо ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Підприємець записав в офіційні документи недостовірні відомості, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людино-годин.
На підставі угоди, на рахунок підрядника перерахували майже 200 тис. грн бюджетних коштів.
Немишлянська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Читайте також: 12 років «світить» ділку з Харківщини, який нажився на школі на 700 тисяч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гимназия, ремонт, укрытие, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На 200 тисяч грн збагатився ділок на ремонті укриття в гімназії Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 12:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та ФОП уклали договір щодо ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".