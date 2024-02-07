На 200 тисяч грн збагатився ділок на ремонті укриття в гімназії Харкова

У листопаді 2022 року між одним з департаментів Харківської міської ради та ФОП уклали договір щодо ремонту укриття гімназії, розташованої в Індустріальному районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підприємець записав в офіційні документи недостовірні відомості, завищивши нормативні обсяги витрат на майже 1200 людино-годин.

На підставі угоди, на рахунок підрядника перерахували майже 200 тис. грн бюджетних коштів.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.