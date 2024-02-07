На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова
В ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и ФЛП заключили договор по ремонту укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Предприниматель записал в официальные документы недостоверные сведения, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов.
На основании договора на счет подрядчика перечислили почти 200 тыс. грн бюджетных средств.
Немышлянская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении предпринимателю по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Читайте также: 12 лет «светит» дельцу с Харьковщины, который нажился на школе на 700 тысяч
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гимназия, ремонт, укрытие, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 12:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и ФЛП заключили договор по ремонту укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".