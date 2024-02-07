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На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова

Происшествия 12:55   07.02.2024
Оксана Якушко
На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова

В ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и ФЛП заключили договор по ремонту укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Предприниматель записал в официальные документы недостоверные сведения, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов.

На основании договора на счет подрядчика перечислили почти 200 тыс. грн бюджетных средств.

Немышлянская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении предпринимателю по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 12:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и ФЛП заключили договор по ремонту укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.".