На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова

В ноябре 2022 между одним из департаментов Харьковского городского совета и ФЛП заключили договор по ремонту укрытия гимназии, расположенной в Индустриальном районе Харькова, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Предприниматель записал в официальные документы недостоверные сведения, завысив нормативные объемы расходов почти на 1200 человеко-часов.

На основании договора на счет подрядчика перечислили почти 200 тыс. грн бюджетных средств.

Немышлянская окружная прокуратура Харькова сообщила о подозрении предпринимателю по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.