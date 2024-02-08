У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”

Два заявники, які подавали дані до держпрограми “єВідновлення”, відмовилися від своїх заяв, оскільки отримали кошти з бюджету громади.

Питання відновлення будинків, які постраждали після російської ракетної атаки на Зміїв, розглянув місцевий виконком міськради.

“За інформацією начальника відділу з питань містобудування та архітектури міської ради Анатолія Грищука, відповідною Комісією було обстежено та визначено ступінь пошкоджень житлового будинку Олега Ткаченка і складений кошторис відновлення, який становить 253 тисячі грн. Компенсація за пошкоджене майно надійде господарю з державного бюджету, — повідомила пресслужба Зміївської міськради – Ще два заявники, які писали заяви на програму “єВідновлення”, відмовилися від неї у зв’язку з отриманням компенсації з місцевого бюджету, яка покриє витрати на відновлення пошкодженого майна (максимальна сума 25 тисяч грн). Компенсація має надійти на цьому тижні”.

У мерії Змієва наголосили, що ті мешканці міста, які не звернулися за компенсацією до міськради, ще можуть скористатися такою можливістю.