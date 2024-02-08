В Змиеве собственники пострадавших домов отказались от средств «єВідновлення»

Два заявителя, подававшие данные в госпрограмму «єВідновлення», отказались от своих заявлений, так как получили средства из бюджета громады.

Вопросы восстановления домов, которые пострадали после российской ракетной атаки на Змиев, рассмотрел местный исполком горсовета.

«По информации начальника отдела по вопросам градостроительства и архитектуры городского совета Анатолия Грищука, соответствующей Комиссией была обследована и определена степень повреждений жилого дома Олега Ткаченко и составлена смета восстановления, которая составляет 253 тысячи грн. Компенсация за поврежденное имущество поступит хозяину из государственного бюджета, — сообщила пресс-служба Змиевского горсовета. — Еще два заявителя, которые писали заявления на программу «єВідновлення», отказались от них в связи с получением компенсации из местного бюджета, которая возместит расходы на восстановление поврежденного имущества (максимальная сумма 25 тысяч грн). Компенсация должна поступить на этой неделе».

В мэрии Змиева отметили, что те жители города, которые не обратились за компенсацией в горсовет, еще могут воспользоваться такой возможностью.