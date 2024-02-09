В амбулаторії під Харковом встановили ліфт і лагодять покрівлю

Реконструкція будівлі амбулаторії у Дергачах розпочалася влітку минулого року. Наразі будівельники закінчують покрівельні роботи, повідомили у ХОВА.

Загальна вартість робіт становить 71,8 мільйона гривень. Об’єкт відновлюють за кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.

Також наразі в амбулаторії проводяться сантехнічні та внутрішньо-оздоблювальні роботи.

«За 2023 рік виконали загальнобудівельні роботи, тобто зробили конструктив будівлі, цегляну кладку, монолітні роботи. Майже з «нуля» поклали фундамент і перекриття. Адже від старої будівлі залишилася дуже маленька частинка – одна внутрішня стіна з її фундаментом, яку вдалося зберегти і біля неї побудувати таку чудову двоповерхову будівлю. Ще зробимо утеплення, всі заходи щодо енергозбереження виконаємо», – розповів директор з капітального будівництва підрядної організації Ігор Буряк.

Під час мінусових температур майстри додатково обігрівають приміщення, щоб продовжувати роботи. У будівлі на сьогодні також встановлюють ліфт для маломобільних груп населення.

«Амбулаторія у місті Дергачі була значно пошкоджена після ворожих обстрілів 8 квітня 2022 року. Руйнування становили приблизно 60%. Загалом раніше її площа складала 340 м², це була одноповерхова будівля. Наразі наша амбулаторія значно розширилася – її площа становитиме 560 м². Завдяки тому, що багато внутрішньо переміщених осіб проживає в громаді, кількість пацієнтів майже не змінилася, тому дуже чекаємо відновлення амбулаторії», – прокоментувала директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради Марія Хвисюк.

«Лише у Харківському районі завдяки фонду ліквідації наслідків збройної агресії минулоріч відремонтували 4 амбулаторії – у Лісному, Великих Проходах, Руській Лозовій, Черкаській Лозовій. Амбулаторію в Дергачах закінчуємо цього року», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що наразі розробляється проєкт щодо відновлення амбулаторії в Прудянці.

«Наразі в Дергачівській громаді перебуває понад 30 тисяч людей, а в самому місті Дергачі – майже 18 тисяч осіб. Оскільки багато медзакладів зруйновано через російську агресію, то навіть з сусідніх населених пунктів сюди приїздять люди на лікування», – наголосив Вячеслав Задоренко.