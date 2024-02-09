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В амбулатории под Харьковом установили лифт и обустраивают кровлю

Общество 18:47   09.02.2024
Оксана Якушко
В амбулатории под Харьковом установили лифт и обустраивают кровлю

Реконструкция здания амбулатории в Дергачах началась летом прошлого года. Сейчас строители заканчивают кровельные работы, сообщили в ХОВА.

Общая стоимость работ составляет 71,8 миллионов гривен. Объект восстанавливают на средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.

Также в амбулатории проводят сантехнические и отделочные работы.

«За 2023 год сделали конструктив здания, кирпичную кладку, монолитные работы. Почти с нуля положили фундамент и перекрытие. Ведь от старого здания осталась очень маленькая частица – одна внутренняя стена с ее фундаментом, которую удалось сохранить и возле нее построить такое замечательное двухэтажное здание. Еще сделаем утепление, все меры по энергосбережению выполним», – рассказал директор по капитальному строительству подрядной организации Игорь Буряк.

Во время минусовых температур мастера дополнительно обогревают помещение, чтобы продолжать работу. В здании сегодня также устанавливают лифт для маломобильных групп населения.

«Амбулатория в городе Дергачах была сильно повреждена после вражеских обстрелов 8 апреля 2022 года. Разрушение составляло примерно 60%. В общей сложности раньше ее площадь составляла 340 м², это было одноэтажное здание. Сейчас наша амбулатория значительно расширилась – ее площадь составит 560 м²», – прокомментировала директор Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачевского городского совета Мария Хвисюк.

«Только в Харьковском районе благодаря фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии в прошлом году отремонтировали 4 амбулатории – в Лесном, Больших Проходах, Русской Лозовой, Черкасской Лозовой. Амбулаторию в Дергачах заканчиваем в этом году», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что теперь разрабатывают проект по восстановлению амбулатории в Прудянке.

«В настоящее время в Дергачевской громаде находится более 30 тысяч человек, а в самом городе Дергачи – почти 18 тысяч человек. Поскольку многие медучреждения разрушены из-за российской агрессии, то даже из соседних населенных пунктов сюда приезжают люди лечиться», – отметил Вячеслав Задоренко.

Читайте также: «Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция здания амбулатории в Дергачах началась летом прошлого года. Сейчас строители заканчивают кровельные работы, сообщили в ХОВА.".