В амбулатории под Харьковом установили лифт и обустраивают кровлю
Реконструкция здания амбулатории в Дергачах началась летом прошлого года. Сейчас строители заканчивают кровельные работы, сообщили в ХОВА.
Общая стоимость работ составляет 71,8 миллионов гривен. Объект восстанавливают на средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.
Также в амбулатории проводят сантехнические и отделочные работы.
«За 2023 год сделали конструктив здания, кирпичную кладку, монолитные работы. Почти с нуля положили фундамент и перекрытие. Ведь от старого здания осталась очень маленькая частица – одна внутренняя стена с ее фундаментом, которую удалось сохранить и возле нее построить такое замечательное двухэтажное здание. Еще сделаем утепление, все меры по энергосбережению выполним», – рассказал директор по капитальному строительству подрядной организации Игорь Буряк.
Во время минусовых температур мастера дополнительно обогревают помещение, чтобы продолжать работу. В здании сегодня также устанавливают лифт для маломобильных групп населения.
«Амбулатория в городе Дергачах была сильно повреждена после вражеских обстрелов 8 апреля 2022 года. Разрушение составляло примерно 60%. В общей сложности раньше ее площадь составляла 340 м², это было одноэтажное здание. Сейчас наша амбулатория значительно расширилась – ее площадь составит 560 м²», – прокомментировала директор Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачевского городского совета Мария Хвисюк.
«Только в Харьковском районе благодаря фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии в прошлом году отремонтировали 4 амбулатории – в Лесном, Больших Проходах, Русской Лозовой, Черкасской Лозовой. Амбулаторию в Дергачах заканчиваем в этом году», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что теперь разрабатывают проект по восстановлению амбулатории в Прудянке.
«В настоящее время в Дергачевской громаде находится более 30 тысяч человек, а в самом городе Дергачи – почти 18 тысяч человек. Поскольку многие медучреждения разрушены из-за российской агрессии, то даже из соседних населенных пунктов сюда приезжают люди лечиться», – отметил Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: амбулатория, Дергачи, ремонт, строительство, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реконструкция здания амбулатории в Дергачах началась летом прошлого года. Сейчас строители заканчивают кровельные работы, сообщили в ХОВА.".