На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликав бути в укритті
В Чугуївському районі на Харківщині пролунали вибухи.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:33, у ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку, а потім повідомили, що на Харків летить ракета.
Вибухів у місті не було чутно, однак вони пролунали у Чугуївському районі.
«Харків та область: перебуваємо в укритті!», – закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракета, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі на Харківщині пролунали вибухи.".