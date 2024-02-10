На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликав бути в укритті

В Чугуївському районі на Харківщині пролунали вибухи.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:33, у ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку, а потім повідомили, що на Харків летить ракета.

Вибухів у місті не було чутно, однак вони пролунали у Чугуївському районі.

«Харків та область: перебуваємо в укритті!», – закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.