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На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликав бути в укритті

Суспільство 12:42   10.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чутно вибухи: Мельник закликав бути в укритті

В Чугуївському районі на Харківщині пролунали вибухи.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:33, у ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку, а потім повідомили, що на Харків летить ракета.

Вибухів у місті не було чутно, однак вони пролунали у Чугуївському районі.

«Харків та область: перебуваємо в укритті!», – закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївському районі на Харківщині пролунали вибухи.".