На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
В Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 12:33, в ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности, а затем сообщили, что на Харьков летит ракета.
Взрывов в городе не было слышно, однако они раздались в Чугуевском районе.
«Харьков и область: находимся в укрытии!», – призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракета, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы.".