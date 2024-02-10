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На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии

Общество 12:42   10.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призвал быть в укрытии

В Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 12:33, в ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности, а затем сообщили, что на Харьков летит ракета.

Взрывов в городе не было слышно, однако они раздались в Чугуевском районе.

«Харьков и область: находимся в укрытии!», – призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы.".